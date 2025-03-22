Футбол
22 марта, 09:26

Шабаров: «Если колумбийцы выигрывают физически, значит нам надо брать хитростью, техникой»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров поделился мнением о поражении в товарищеском матче против Колумбии (0:1).

— Колумбийцы чисто физически больше. Это проблема?

— Нет, они другие, это генетика. Японцы маленькие — они же не считают, что это проблема. Мы такие, какие есть. Мы и в Бразилии встречались с тем, что игроки там более развиты физически.

Мы просто должны брать другим. Если они здоровые, выигрывают физически у нас, значит нам надо брать хитростью, техникой, тактикой. Футбол многогранен. Нужно отдать должное, что под Мишу люди выходили, менялись. Он хотел успеть и в атаке. Как раз момент, который мы должны были реализовывать, был у него. Должен был подстраиваться и бить в касание. Но, к сожалению, видно, уже устал и поэтому так сыграл.

— Можно ли сказать, что большую роль в результате оказывает то, что мы в гостях?

— Конечно, так можно порассуждать. Понятно, что тяжело. Дополнительные сложности — поля, климатические условия. Но это не оправдание. Играть придется и в гостях, не только дома. То, что мы много играем в гостях — те самые закаливающие матчи.

Второй матч между командами пройдет в воскресенье, 23 марта, и начнется в 23:55 по московскому времени.

Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
Шабаров — о поражении молодежной сборной от Колумбии: «Такие матчи нужны, чтобы ребята закалялись»

Шабаров оценил игру футболистов молодежной сборной России в матче с Колумбией

