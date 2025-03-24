Футбол
24 марта, 06:16

Тренер молодежной сборной Шабаров — о ничьей с Колумбией: «Ребята отдали себя без остатка»

Сергей Разин
корреспондент

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров подвел итоги товарищеского матча против Колумбии (2:2).

«Если бы до игры сказали, что мы сыграем вничью, то, может быть, мы бы и удовлетворились этим, учитывая то состояние, в котором мы подошли к матчу. Потеряли еще Кирша с Салтыковым накануне. Ребята после первой игры были по-настоящему вымотаны, чувствовалось, что силы заканчиваются. Поэтому за достигнутый результат хотелось бы поблагодарить ребят вдвойне. Что же касается счета, то, наверное, он справедлив. Мы могли «украсть» концовку, это было бы совсем хорошо. В целом, содержанием игры удовлетворены, по сравнению с первым матчем у нас хотя бы появились голевые моменты.

Сегодня игроки знали, что их не на кого менять, поэтому нужно было доигрывать до конца. Деваться просто было некуда. Опыт игры на таком стадионе интересный, мы нечасто в Южной Америке с таким сталкиваемся, обычно играем на тренировочных полях. Очень приятно, что мы сыграли при таком количестве зрителей, шикарная атмосфера для футбола, в которой футболисты вдвойне хотят себя проявить. Поэтому отдали себя без остатка», — приводит слова Шабарова официальный сайт РФС.

В составе российской команды отличились Данила Козлов, реализовавший пенальти, и Вадим Раков. Первый матч между этими командами прошел 22 марта и завершилась со счетом 1:0 в пользу Колумбии.

Источник: Сайт РФС
Молодежная сборная России по футболу
Иван Шабаров
