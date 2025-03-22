Футбол
22 марта, 09:44

Шабаров оценил игру футболистов молодежной сборной России в матче с Колумбией

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Иван Шабаров.
Фото РФС

Старший тренер молодежной сборной России Иван Шабаров в интервью «СЭ» оценил игру футболистов в товарищеском матче с Колумбией (0:1).

— Вы уверены, что каждый игрок, приезжая в молодежную сборную, не бережет себя для клубов и выкладывается на полную?

— Мне хотелось бы в это верить.

— Но верите?

— Верю.

— Второй матч — абсолютно другой состав?

— Изменения будут точно. Залечим раны. У нас не так много футболистов, не все доехали. По травмам, вы знаете, некоторые отвалились. Оценим прежде всего состояние, кто и сколько готов сыграть. Потом уже определим состав.

— Домашнее судейство помешало?

— Мы привыкли. Такое же было в Бразилии и Уругвае. Они должны быть к этому готовы. Мы должны к этому привыкнуть. Смысл. Даже если судья внутри понимает, что ошибся, он это не признает и ничего не исправит. Ты тратишь нервы, получаешь карточки и ухудшаешь положение своей команды.

— Кто был лучшим из наших на поле?

— Руслан Чобанов, наверное. Как капитан достойно боролся. Сделал большой объем работы. Мы понимали, что у нас нет ему замен. У нас по сути один профильный опорный хавбек. Пришлось центрального защитника выставлять туда. Это, конечно, сыграло свою роль в концовке.

Вторая встреча команд пройдет в воскресенье, 23 марта и начнется в 23.55 по московскому времени.

Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Шабаров: «Если колумбийцы выигрывают физически, значит нам надо брать хитростью, техникой»

Россия против Колумбии: трансляция матча молодежной сборной

