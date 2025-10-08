Шабаров объяснил, почему в молодежную сборную России не были вызваны 21-летние игроки

Тренер молодежной сборной России Иван Шабаров ответил на вопрос о невызове в национальную команду игроков 2004 года рождения.

— Почему вы решили не вызывать игроков 2004 года рождения на товарищеские матчи с Белоруссией?

— У нас не в первый раз такая практика. Сейчас мы едем в Белоруссию ребятами 2005 и 2006 годов рождения, распределение примерно 50 на 50. Может быть, 2006 год немного обделен вниманием, поэтому мы смотрим на этих ребят, анализируем, кто может пополнить ряды сборной. В это окно решили не трогать футболистов 2004 года.

— Все ли игроки здоровы?

— Все, кто находится в Новогорске, здоровы и готовы играть. Это 20 полевых и 3 вратаря.

Молодежная сборная России сыграет против Белоруссии 10 и 13 октября.