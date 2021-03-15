Сергей Юран: «Почему в молодежке нет Рассказова?!»

Бывший нападающий сборной России, тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран в разговоре с «СЭ» прокомментировал состав молодежной сборной России на чемпионат Европы-2021.

— Начнем с вратарской линии, — говорит Юран. — Александр Максименко сейчас играет ярко. Но на данном этапе он нужнее молодежке. Здесь я понимаю выбор тренерского штаба. На носу чемпионат Европы. Максименко в отсутствии травмированного Сафонова — серьезное усиление. У Станислава Черчесова есть выбор вратарей для своей команды. Тут все логично.

— Перейдем к обороне.

— Меня очень сильно удивило отсутствие в списке Николая Рассказова. Парень поиграл в «Спартаке», провел немало матчей. Потом возникла некая ситуация с контрактом, возможно, поэтому он потерял место в составе. Николай ушел в Тулу для игровой практики. Он уже опытный защитник, входил даже в расширенный список Черчесова. Это говорит об уровне игрока. В «Арсенале» он показывает, что способен действовать и справа, и слева. Это очень ценное качество. Зачем отказываться от таких исполнителей? Неужели у нас так много молодых фланговых защитников, выступающих в РПЛ? Это меня, не скрою, сильно удивило...

— Давайте о полузащите. В сборную вызван 17-летний Арсен Захарян. Хавбек «Динамо» — сумасшедший талант?

— Парень с данными, качествами. Но, на мой взгляд, пока его вызвали в сборную еще с небольшим авансиком.

— Вот как?

— Не уверен, что он будет игроком стартового состава. Посмотрим. Хотя в 17 лет попасть на молодежный чемпионат Европы — уже, как говорится, неплохо.

— В списке нападающих значатся Грулев, Чалов и Макаров. Не считаете, что игрок «Рубина» своими последними подвигами в РПЛ заслужил вызов в первую сборную?

— Макаров показывает свой класс на поле. Но дорос ли он до первой сборной? Пока так утверждать рановато. Молодежный чемпионат Европы может ответить на этот вопрос. Хороший шанс для него заявить о себе.

— Что скажете о Чалове?

— Федор сейчас потерял место в составе ЦСКА, проигрывает конкуренцию Рондону. Мы уже довольно долго ждем от него серьезного прорыва. Не может он почему-то перейти на следующий уровень... Чего-то не хватает. Если человек не играет в своем клубе, о какой первой сборной может идти речь?

— Иван Игнатьев не попал в состав. Виной всему его непростой характер?

— Возможно, в какой-то момент Игнатьева перехвалили. Все же ему прочили большое будущее. У него, похоже, закружилась голова, парень остался в тех грезах. Где-то снизил к себе требования. Мол, я талант, все двери открыты... Молодой игрок должен постоянно доказывать свою состоятельность. Как только успокаиваешься, футбол тебя наказывает. Еще ничего не потеряно. Слуцкий наверняка проводит с ним беседы. Если Иван не поменяет свое отношение к делу, все может закончиться печально. (Виталий Айрапетов)

Групповой этап континентального первенства пройдет с 23 по 31 марта в городах Дьер (Венгрия) и Сомбатхей (Венгрия). Соперниками сборной России станут команды Исландии, Франции и Дании. Матчи пройдут 25, 28 и 31 марта.