Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

«Сборная, за которую хочется болеть». Что пишут о победе России в матче молодежного Евро-2021

22:34
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21 — 4:1. Футболисты молодежной сборной России. Фото Пресс-служба сборной России, Instagram Федор Чалов и Денис Макаров. Фото Instagram
25 марта. Дьер. Россия U-21 — Исландия U-21 — 4:1. Футболисты молодежной сборной России. Фото Пресс-служба сборной России, Instagram
Теги:

Молодежная сборная России в групповом турнире Евро-2021 обыграла Исландию со счетом 4:1. После победы национальной команды болельщики оставили комментарии в соцсетях.

abgtkv: «Молодежная сборная играет лучше, чем главная сборная».

amir.safin: «Макарова, Захаряна, Лесового — смело в основную сборную».

mkvaskov: «Приятно смотреть футбол! Так держать, парни!»

ellika_elena: «Молодежь наше будущее, бились от души».

gubanov86: «Макар позвонков там накрутил люто».

bar25: «Молодцы, ребята! Так держать, гордимся вами!»

chiina_tatiana: «Спасибо, ребята, за красивую игру! Так держать, не расслабляться. Не зря ночью встала за вас поболеть».

mokrovegor: «Вот сборная, за которую хочется болеть!»

В составе команды Михаила Галактионова голы забили Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. За исландцев отличился Свейдн Арон Гудьонсен.

Россияне с тремя очками лидируют в турнирной таблице своей группы C. Исландия — 0 баллов и четвертая, последняя строчка. 28 марта Россия сыграет с Францией, а Исландия с Данией.

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




Загрузка...