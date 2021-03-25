«Сборная, за которую хочется болеть». Что пишут о победе России в матче молодежного Евро-2021
Молодежная сборная России в групповом турнире Евро-2021 обыграла Исландию со счетом 4:1. После победы национальной команды болельщики оставили комментарии в соцсетях.
abgtkv: «Молодежная сборная играет лучше, чем главная сборная».
amir.safin: «Макарова, Захаряна, Лесового — смело в основную сборную».
mkvaskov: «Приятно смотреть футбол! Так держать, парни!»
ellika_elena: «Молодежь наше будущее, бились от души».
gubanov86: «Макар позвонков там накрутил люто».
bar25: «Молодцы, ребята! Так держать, гордимся вами!»
chiina_tatiana: «Спасибо, ребята, за красивую игру! Так держать, не расслабляться. Не зря ночью встала за вас поболеть».
mokrovegor: «Вот сборная, за которую хочется болеть!»
В составе команды Михаила Галактионова голы забили Федор Чалов, Наир Тикнизян, Арсен Захарян и Денис Макаров. За исландцев отличился Свейдн Арон Гудьонсен.
Россияне с тремя очками лидируют в турнирной таблице своей группы C. Исландия — 0 баллов и четвертая, последняя строчка. 28 марта Россия сыграет с Францией, а Исландия с Данией.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю