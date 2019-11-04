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Сборная Таджикистана проиграла Аргентине на юношеском чемпионате мира и покинула турнир

07:16
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Сборная Таджикистана проиграла команде Аргентины в третьем туре группового турнира юношеского чемпионата мира-2019 в Бразилии — 1:3. В параллельной встрече Испания победила Камерун — 2:0.

Испания и Аргентина вышли в плей-офф, Таджикистан не вошел в четверку лучших команд, занявших третьи места в группе.

В группе F Парагвай победил Италию (2:1), а Мексика разгромила команду Соломоновых островов (8:0). Парагвай, Италия и Мексика вышли в плей-офф.

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