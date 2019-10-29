Сборная Таджикистана победила Камерун на юношеском чемпионате мира

Сборная Таджикистана победила команду Камеруна в первом матче группового турнира юношеского чемпионата мира-2019 в Бразилии — 1:0. Пенальти на 51-й минуте реализовал Шарифбек Рахматов.

Ранее в этом квартете вничью сыграли Испания и Аргентина — 0:0. 1 ноября Испания встретится с Таджикистаном, а Аргентина с Камеруном.

В параллельной встрече в группе F Мексика сыграла вничью с Парагваем — 0:0.

Турнир будет проходить в Бразилии с 26 октября по 17 ноября.