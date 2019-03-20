Сборная России сыграла вничью с Азербайджаном в первом матче элитного раунда Евро-2019 U19

Сборная России U19 сыграла вничью с Азербайджаном в стартовом матче элитного раунда чемпионата Европы-2019 (0:0). Встреча проходила на стадионе академии "Краснодара".

Сборная России набрала одно очко и расположилась на третьем месте в турнирной таблице. Азербайджанская команда с таким же количеством баллов располагается на второй строчке. Первое место занимает сборная Ирландии.

Чемпионат Европы U19

Группа 1

Азербайджан U19 - Россия U19 - 0:0

Россия U19: Шитов, Маслов, Михайлов, Мартынов, Мохбалиев (Черников, 46), Янов, Москвичев, Умяров, Карапузов (Гоманюк, 75), Пруцев (Прошляков, 75), Агаларов (Агеев, 84).

Предупреждение: Москвичев, 45+1.

Судья: Жаккотте (Швейцария).

20 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".

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