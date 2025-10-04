Футбол
Сегодня, 16:29

Сборная России стала победителем Игр СНГ для футболистов не старше 15 лет

Юношеская сборная России победила команду из Азербайджана в финале футбольного турнира третьих Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ) — 3:2. Матч прошел в Габале.

В составе российской сборной голы забили Клим Денисов (74-я минута), Иван Кузьмин (75) и Ратмир Лукьянов (76).

Сборная России стала победителем Игр стран СНГ. В турнире также приняли участие юношеские команды Азербайджана, Таджикистана, Белоруссии, Киргизии и Узбекистана.

Молодежная сборная России по футболу
