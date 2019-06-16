Сборная Польши победила Бельгию в стартовом матче молодежного чемпионата Европы для игроков не старше 21 года - 3:2. Победный мяч провел новичок московского "Динамо" Себастьян Шиманьски. Новичок "Ахмата" Конрад Михаляк провел на поле 90 минут и был заменен в добавленное время. Сегодня состоится еще одна игра - Италия встретится с Испанией.

Сборная России не пробилась в финальную стадию турнира.

Чемпионат Европы

Игроки до 21 года

Группа A

Польша - Бельгия - 3:2 (1:1)

Голы: Лейя Исека, 16 (0:1). Журковски, 26 (1:1). Белик, 52 (2:1). Шиманьски, 79 (3:1). Кулс, 84 (3:2).

Польша: Грабара, Ветеска, Пестка, Фила, Ковнацки, Белик, Шиманьски, Дзичек, Журковски, Ягелло (Бохневич, 88), Михаляк (Юзвяк, 90+2).

Бельгия: Яккерс, Кулс, Фас, Коббо, Де Норре (Амузу, 80), Хейнен, Мангаля, Схрейверс, Лейя Исека (Версхарен, 63), Лукебакио, Мбенза (Салемакерс, 90).

Предупреждения: Фас, 40. Лукебакио, 48. Белик, 72. Грабара, 90+3. Юзвяк, 90+4.

Судья: Ковач (Румыния).

16 июня. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".