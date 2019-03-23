Сборная России до 19 лет не попала на чемпионат Европы

Сборная России сыграла вничью с Румынией (0:0) в матче второго тура элитного раунда чемпионата Европы для игроков до 19 лет. Это вторая нулевая ничья россиян подряд - в первом туре они с таким же счетом сыграли с Азербайджаном.

Таким образом, россияне лишились шансов занять первое место и пробиться в финальную стадию турнира, который пройдет в Армении с 14 по 27 июля. Победителем группы досрочно стала Ирландия, с которой россияне встретятся 26 марта.

Чемпионат Европы. Игроки до 19 лет

Элитный раунд

Группа 1

Россия - Румыния - 0:0

Россия: Шитов, Мартынов, Михайлов, Маслов, Москвичев, Умяров, Янов, Черников (Мохбалиев, 42), Карапузов (Пруцев, 74), Халназаров, Прошляков (Агаларов, 74).

Предупреждения: Маслов, 11. Мартынов, 58. Михайлов, 67. Халназаров, 69.

Судья: Кристофферсен (Дания).

23 марта. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".