Юношеская сборная России до 17 лет разгромила Сан-Марино в матче отборочного турнира чемпионата Европы U17 в рамках группы 10 — 7:0. По голу забили хавбеки Арсен Захарян, Артем Соколов, нападающий Владислав Шитов и защитник Гаррик Левин, а форвард Магомедхабиб Абдусаламов сделал хет-трик.

Чемпионат Европы U17

Отборочный турнир

Группа 10

Россия U17 — Сан-Марино U17 — 7:0 (2:0)

Голы: Захарян, 11 (1:0). Соколов, 12 (2:0). Вит.Шитов, 44 (3:0). Абдулсаламов, 77 (4:0). Абдулсаламов, 79 (5:0). Абдулсаламов, 84 — с пенальти (6:0). Левин, 86 (7:0).

Россия U17: Одоевский, Варатынов, Гайворонский, Шайхтдинов, Левин, Соколов (Самойлов, 29), Вит.Шитов, Багринцев (Пиняев, 46), Захарян (Ермаков, 69), Лайкин (Михайлов, 69), Влад.Шитов (Абдулсаламов, 46).

Судья: Барсело (Гибралтар).

24 октября. Буфтя. Стадион «Футбольный центр ФРФ. 2-е поле».