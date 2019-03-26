Сборная России до 17 лет проиграла Португалии и вышла на Евро со второго места

Сборная России для игроков до 17 лет проиграла Португалии в заключительном матче элитного раунда Евро-2019 - 1:2. Игра не имела для команд принципиального значения: обе сборные досрочно обеспечили себе выход в финальную стадию турнира. Португалия вышла на Евро напрямую с первого места, Россия пробьется со второй строчки, поскольку в сводной таблице вторых мест уже точно не станет последней (на Евро проходят семь вторых мест из восьми).

Команда Дмитрия Хомухи в первых двух турах элитного раунда одержала победы над Польшей (3:2) и Шотландией (3:0).

Чемпионат Европы для игроков до 17 лет пройдет с 3 по 19 мая в Ирландии.

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Элитный раунд

Группа 6

Россия - Португалия - 1:2 (1:1)

Голы: Кизера, 9 - с пенальти (0:1). Щетинин, 18 (1:1). Силва, 81 (1:2).

Россия: Алексеев, Котин, Карпов, Логачев, Шмаков (Кратков, 84), Конюхов, Щетинин, Губжоков (Аванесян, 59), Воробьев (Голятов, 59), Савинов (Шамкин, 72), Ознобихин (Шаповалов, 46).

Предупреждение: Карпов, 43.

Судья: Юмит Озтюрк (Турция).

26 марта. Гринок. Стадион "Cappielow".