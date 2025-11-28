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28 ноября 2025, 06:16

Сборная Португалии выиграла юношеский чемпионат мира

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Португалии переиграла Австрию в финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 17 лет — 1:0. Игра прошла на стадионе «Доха Спортс Сити» в Катаре.

Единственный гол забил воспитанник «Бенфики» Анизио Кабрал на 32-й минуте встречи.

Португалский голкипер с российскими корнями Алеш Твердохлебов остался в запасе своей команды. На этом турнире он сыграл только один матч — против Новой Календонии (6:1).

Чемпионат мира U17. Финал.
27 ноября 2025, 19:00. Халифа (Эр-Райян)
Португалия U17
1:0
Австрия U17

В матче за 3-е место итальянцы в серии пенальти обыграли бразильцев — 0:0, пен. — 4:2.

Чемпионат мира U17. Матч за 3-е место.
27 ноября 2025, 15:30. Доха Спортс Сити (Доха)
Бразилия U17
0:0
Италия U17
Алеш Твердохлебов.Русский голкипер Твердохлебов выиграл юношеский ЧМ с Португалией. Парень уже подписал контракт со «Спортингом»
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Футбол
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