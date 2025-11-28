Сборная Португалии выиграла юношеский чемпионат мира

Сборная Португалии переиграла Австрию в финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 17 лет — 1:0. Игра прошла на стадионе «Доха Спортс Сити» в Катаре.

Единственный гол забил воспитанник «Бенфики» Анизио Кабрал на 32-й минуте встречи.

Португалский голкипер с российскими корнями Алеш Твердохлебов остался в запасе своей команды. На этом турнире он сыграл только один матч — против Новой Календонии (6:1).

Чемпионат мира U17. Финал.

27 ноября 2025, 19:00. Халифа (Эр-Райян)

В матче за 3-е место итальянцы в серии пенальти обыграли бразильцев — 0:0, пен. — 4:2.