Сборная Португалии выиграла юношеский чемпионат мира
Сборная Португалии переиграла Австрию в финале юношеского чемпионата мира для игроков не старше 17 лет — 1:0. Игра прошла на стадионе «Доха Спортс Сити» в Катаре.
Единственный гол забил воспитанник «Бенфики» Анизио Кабрал на 32-й минуте встречи.
Португалский голкипер с российскими корнями Алеш Твердохлебов остался в запасе своей команды. На этом турнире он сыграл только один матч — против Новой Календонии (6:1).
В матче за 3-е место итальянцы в серии пенальти обыграли бразильцев — 0:0, пен. — 4:2.
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