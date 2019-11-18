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Сборная Бразилии в финале юношеского ЧМ победила Мекскику

02:55
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Сборная Бразилии в финале домашнего юношеского чемпионата мира победила команду Мексики — 2:1. Южноамериканцы к 83-й минуте проигрывали, но сравняли счет с пенальти, а в компенсированное время вырвали победу.

В их составе отличились Кайо Джордж и защитник Лацаро. Он также забил на 90-й минуте полуфинала с Францией (3:2). У мексиканцев гол на счету Брайана Гонсалеса.

Бразильцы — четырехкратные победители турнира (1997, 1999, 2003, 2019).

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