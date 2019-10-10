Самолет с молодежной сборной Польши могут отправить в Тюмень или Челябинск вместо Екатеринбурга

Чартер с молодежной сборной Польши, у которой запланирован матч с российской командой в Екатеринбурге, могут отправить в Тюмень или Челябинск, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

В записи указана ссылка на информацию Telegram-канала Baza, который до этого сообщил, что Военный самолет Ан-12 приземлился без шасси в аэропорту в Екатеринбурге.

На борту самолета, который совершил аварийную посадку, находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров) — никто из них не пострадал. Самолет заходил на посадку и по неизвестной пока причине у него не выпустились шасси.

Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши состоится в Екатеринбурге 11 октября. Начало в 17.00 по московскому времени.