Самолет молодежной сборной Польши вместо Екатеринбурга отправился в Челябинск

Самолет с представителями молодежной сборной Польши вместо Екатеринбурга направился в Челябинск. Как свидетельствуют данные Flightradar, он изменил направление и сейчас находится в аэропорту Челябинска. Завтра польская команда должна сыграть против молодежной сборной России в Екатеринбурге.

Причиной смены маршрута стало то, что сегодня в аэропорту Екатеринбурга произошла аварийная посадка самолета «Ан-12». Он приземлился без шасси по неизвестным причинам. На борту самолета, который совершил аварийную посадку, находилось 17 человек (6 членов экипажа и 11 пассажиров) — никто из них не пострадал. В данный момент специалисты убирают борт с полосы.

Матч отборочного турнира Евро-2021 между молодежными сборными России и Польши должен состояться в Екатеринбурге 11 октября. Начало запланировано на 17.00 по московскому времени. Сегодня российская команда уже провела тренировку в Екатеринбурге.