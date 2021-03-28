Самедов дал прогноз на матч молодежных сборных России и Франции
Экс-футболист сборной России и «Спартака» Алекснадр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча молодежного чемпионата Европы 2021 года против команды Франции.
«Франция неудачно сыграла с Данией. Но не забываем, что у французов отличная молодежь. Наши парни тоже молодцы, в последней игре показали отличный футбол, который оправдан результатом. Думаю, в сегодняшней игре будет ничья, но если победа, то вообще потрясающе. Ведь игра будет очень тяжелой, так как сборная Франции хочет вернуть три очка», — сказал «СЭ» Самедов.
Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.
(Елизавета Денисова)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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