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Самедов дал прогноз на матч молодежных сборных России и Франции

12:40
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Экс-футболист сборной России и «Спартака» Алекснадр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча молодежного чемпионата Европы 2021 года против команды Франции.

«Франция неудачно сыграла с Данией. Но не забываем, что у французов отличная молодежь. Наши парни тоже молодцы, в последней игре показали отличный футбол, который оправдан результатом. Думаю, в сегодняшней игре будет ничья, но если победа, то вообще потрясающе. Ведь игра будет очень тяжелой, так как сборная Франции хочет вернуть три очка», — сказал «СЭ» Самедов.

Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

(Елизавета Денисова)

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Россия на Евро-2021: молодежный чемпионат Европы по футболу, финальный турнир




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