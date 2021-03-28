Самедов дал прогноз на матч молодежных сборных России и Франции

Экс-футболист сборной России и «Спартака» Алекснадр Самедов поделился с «СЭ» ожиданиями от матча молодежного чемпионата Европы 2021 года против команды Франции.

«Франция неудачно сыграла с Данией. Но не забываем, что у французов отличная молодежь. Наши парни тоже молодцы, в последней игре показали отличный футбол, который оправдан результатом. Думаю, в сегодняшней игре будет ничья, но если победа, то вообще потрясающе. Ведь игра будет очень тяжелой, так как сборная Франции хочет вернуть три очка», — сказал «СЭ» Самедов.

Встреча пройдет в городе Сомбатхей (Венгрия) и начнется в 22:00 по московскому времени. «СЭ» проведет онлайн трансляцию матча.

(Елизавета Денисова)