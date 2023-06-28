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Сегодня, 13:24

Салуквадзе считает, что сборная Грузии может дойти до финала молодежного Евро-2023

Алина Савинова
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Тренер молодежной сборной Грузии Лаша Салуквадзе прокомментировал выход команды из группы на молодежном Евро-2023.

«Нынешнее молодое поколение грузинских футболистов очень хорошее, талантливое. В этой молодежной сборной отличный тренерский штаб. У нас была сильная группа — Нидерланды, Португалия, Бельгия. Это все гранды мирового футбола. Никто не ждал такого результата от нас, но мы показали свой характер. Показали, что можем играть с любой командой и заслужили выход в плей-офф», — цитирует Салуквадзе Metaratings.ru.

Также он оценил перспективы сборной.

«Может ли эта молодежная сборная Грузии дойти до финала Евро? Мы показали, что можем играть с грандами на равных. Грузия может дойти до финала молодежного Евро. Но сейчас надо хорошо отдохнуть, а дальше посмотрим», — добавил тренер.

Национальная команда Грузии заняла первое место в группе А, набрав 5 очков в трех играх. Грузинские футболисты одержали победу над сборной Португалии (2:0), а также сыграли вничью с Бельгией (2:2) и Нидерландами (1:1).

Источник: https://metaratings.ru/news/salukvadze-gruziya-mozhet-doiti-do-finala-molodyozhnogo-evro-2023-262049/
Лаша Салуквадзе
Сборная Грузии по футболу
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