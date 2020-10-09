Сафонов выйдет в основе в составе молодежной сборной России на матч с Эстонией
Молодежная сборная России проведет матч в рамках отбора Евро-2021 против команды Эстонии. Стал известен стартовый состав российской команды.
Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Кучаев, Обляков, Глебов, Лесовой, Грулев, Чалов.
Запасные: Максименко, Калугин, Татаев, Круговой, Магкеев, Уткин, Сулейманов, Макаров, Игнатьев.
Матч Россия — Эстония пройдет в пятницу, 9 октября, начало игры — в 18.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.