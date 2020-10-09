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Сафонов выйдет в основе в составе молодежной сборной России на матч с Эстонией

16:58
Матвей Сафонов. Фото РФС.
Матвей Сафонов. Фото РФС.
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Молодежная сборная России проведет матч в рамках отбора Евро-2021 против команды Эстонии. Стал известен стартовый состав российской команды.

Россия: Сафонов, Тикнизян, Евгеньев, Маслов, Голубев, Кучаев, Обляков, Глебов, Лесовой, Грулев, Чалов.

Запасные: Максименко, Калугин, Татаев, Круговой, Магкеев, Уткин, Сулейманов, Макаров, Игнатьев.

Матч Россия — Эстония пройдет в пятницу, 9 октября, начало игры — в 18.00 (мск).

Россия U21 — Эстония U21

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