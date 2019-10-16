Сафонов назвал бредом информацию о конфликте с тренерским штабом молодежки

Голкипер молодежной сборной России Матвей Сафонов после победы над Эстонией (5:0) в гостевом матче квалификации Евро-2021 опроверг информацию об испорченных отношениях с тренерским штабом.

— Матвей, поздравляю с победой и с «сухим» матчем — это важно для вратаря. Что скажешь по сегодняшней игре?

— Спасибо большое. Во-первых, конечно, рад, что добились успеха, тем более с крупным счетом. Мы вышли, показали свою игру, уверенно победили. Это заслуженная победа!

— У эстонцев было несколько неплохих моментов. Доволен ли ты сегодня своими действиями полностью или есть какие-то моменты, которые доработать бы хотел?

— У меня сегодня было немного работы. Конечно, у нас были небольшие ошибки, которые приводили не то чтобы к моментам, но к подходам соперника более-менее опасным. В остальном мы контролировали игру, мне в игру не особо пришлось вступать, обычный матч.

— Сегодня появилась странная информация в ряде СМИ о том, что у тебя, якобы, испорчены отношения с тренерским штабом, ты уехал из Эстонии, хотя ты с нами сегодня и сейчас. Прокомментируешь, откуда могут расти ноги у этой информации?

— Я не знаю. Я только после игры узнал об этой информации. Я думаю, кто-то просто желает зла команде или лично мне. Это все бред — я нахожусь здесь, я отыграл с командой матч. У меня были повреждения: я уехал с прошлого сбора, но мне пришлось это сделать. На этот сбор я приехал не до конца готовый.

У нас хорошие отношения с тренерским штабом. Мы договорились, что в первом матче, если я не буду готов на сто процентов, то не буду играть и буду готовиться ко второму, чтобы быть в обойме, а дальше будем смотреть. В итоге, к первому матчу я восстановился не до конца, остался на скамейке. Ко второму матчу подготовился, тренеры доверили и я отыграл. Но вся эта информация полный бред: у нас все хорошо, отношения отличные и мы готовы побеждать и идти дальше.