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Сафонов, Кучаев и Игнатьев — в старте молодежной сборной России на матч с Польшей

18:02
Иван Игнатьев. Фото Instagram
Иван Игнатьев. Фото Instagram
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Стал известен состав молодежной сборной России на матч отборочного раунда Евро-2021 против Польши. Встреча пройдет в Лодзи и начнется в 19:00 мск.

Стартовый состав: Сафонов, Рассказов, Евгеньев, Маслов, Круговой, Обляков, Умяров, Кучаев, Ломовицкий, Глушенков, Игнатьев.

Запасные: Максименко, Калугин, Степанов, Голубев, Марадишвили, Уткин, Лесовой, Глебов, Сулейманов.

Россияне набрали 17 очков и возглавляют свою группу. Польша с 13 очками идет на втором месте и имеет матч в запасе.

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