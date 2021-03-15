Сафонов, Глушенков и Татаев не попали в состав молодежки на чемпионат Европы

Тренерский молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав национальной команды, вызванный для участия в чемпионате Европы среди молодежных сборных команд, информирует сайт РФС.

Как отмечается, в связи с различными травмами в групповой стадии финальной части чемпионата Европы 2021 года не смогут принять участие следующие футболисты:

— вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, у которого на протяжении длительного времени продолжается реабилитация после полученного повреждения в декабре 2020 года;

— полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который восстанавливается после травмы передней крестообразной связки;

— защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев, который с января 2021 года продолжает восстанавливаться после полученного повреждения в матчах за чешский клуб.