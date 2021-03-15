Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Сафонов, Глушенков и Татаев не попали в состав молодежки на чемпионат Европы

10:15
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Матвей Сафонов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Тренерский молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав национальной команды, вызванный для участия в чемпионате Европы среди молодежных сборных команд, информирует сайт РФС.

Как отмечается, в связи с различными травмами в групповой стадии финальной части чемпионата Европы 2021 года не смогут принять участие следующие футболисты:

— вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов, у которого на протяжении длительного времени продолжается реабилитация после полученного повреждения в декабре 2020 года;

— полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который восстанавливается после травмы передней крестообразной связки;

— защитник «Млады Болеслав» Алексей Татаев, который с января 2021 года продолжает восстанавливаться после полученного повреждения в матчах за чешский клуб.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213260

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир