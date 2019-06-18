Румыния разгромила Хорватию, несмотря на гол Влашича

Сборная Румынии в групповом турнире молодежного чемпионата Европы разгромила Хорватию со счетом 4:1. Единственный гол в составе проигравшей команды забил полузащитник ЦСКА Никола Влашич.

Чемпионат Европы U21

Группа C

Румыния - Хорватия - 4:1 (2:1)

Голы: Пушкаш, 11 - с пенальти (1:0). Хаджи, 14 (2:0). Влашич, 18 (2:1). Бэлуцэ, 66 (3:1). Петре, 90+3 (4:1).

Румыния: Раду, Маня, Неделчару, Пашкану, Штефан, Хаджи, Чикылдэу, Бэлуцэ, Пушкаш (Петре, 88), Иван (Коман, 72), Ман (Олару, 84).

Хорватия: Посавец, Бенкович, Соса, Катич, Уремович, Халилович (Мурич, 77), Влашич, Моро (Иванушец, 68), Шуньич, Брекало (Брадарич, 14), Яколиш.

Предупреждения: Яколиш, 22. Ман, 32. Пашкану, 33. Чикылдэу, 87.

Судья: Мэдден (Шотландия).

18 июня. Серравалле. Стадион "Olimpico Serravalle".