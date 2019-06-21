Румыния обыграла Англию на молодежном ЧЕ, команды забили 6 голов за 17 минут

Сборная Румынии в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы обыграла национальную команду Англии со счетом 4:2.
Нападающий "Краснодара" Андрей Иван был заменен на 63-й минуте. Защитник "Уфы" Йонуц Неделчару провел полный матч.
Чемпионат Европы U21
Группа C
Англия U21 – Румыния U21 – 2:4 (0:0)
Голы: Пушкаш, 76 – с пенальти (0:1). Грэй, 79 (1:1). Хаджи, 85 (1:2). Абрахам, 87 (2:2). Коман, 89 (2:3). Коман, 90+3 (2:4).
Англия U21: Хендерсон, Кенни, Кларк-Солтер, Томори, Дасилва (Абрахам, 77), Дауэлл, Барнс (Сессеньон, 46. Фоден, 57), Маунт, Мэддисон, Грэй, Калверт-Льюин.
Румыния U21: Раду, Маня, Неделчару, Пашкану, Штефан, Хаджи (Неделку, 87), Чикылдэу, Бэлуцэ, Пушкаш, Иван (Коман, 63), Ман (Драгомир, 74).
Предупреждения: Бэлуцэ, 47. Пушкаш, 77. Томори, 90. Коман, 90+4.
Судья: Экберг (Швеция).
21 июня. Чезена. Стадион "Dino Manuzzi".