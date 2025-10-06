Футбол
Рожков и Александров из-за травм пропустят матчи молодежной сборной России

Алина Савинова

Защитник «Рубина» Илья Рожков и полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров не сыграют за молодежную сборную России в товарищеских матчах с Белоруссией, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что 20-летний Рожков покинул расположение национальной команды после медицинского обследования. 19-летний Александров повредил колено в матче за «Динамо-2», который прошел 5 октября, и также не сможет присоединиться к сборной.

Молодежная сборная России начала учебно-тренировочный сбор в субботу. В понедельник команда провела первую тренировку на поле. Против Белоруссии российская сборная сыграет 10 и 13 октября.

Источник: https://rfs.ru/news/223142
