Рожков и Александров из-за травм пропустят матчи молодежной сборной России

Защитник «Рубина» Илья Рожков и полузащитник московского «Динамо» Дмитрий Александров не сыграют за молодежную сборную России в товарищеских матчах с Белоруссией, сообщает пресс-служба РФС.

Отмечается, что 20-летний Рожков покинул расположение национальной команды после медицинского обследования. 19-летний Александров повредил колено в матче за «Динамо-2», который прошел 5 октября, и также не сможет присоединиться к сборной.

Молодежная сборная России начала учебно-тренировочный сбор в субботу. В понедельник команда провела первую тренировку на поле. Против Белоруссии российская сборная сыграет 10 и 13 октября.