Российская молодежка забила 5 безответных голов Эстонии в отборе Евро

Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отборочного турнира Евро-2021 — 5:0. В составе россиян отличились Федор Чалов, Максим Глушенков, Данил Глебов, Данил Круговой и Никита Калугин.

? Максим Глушенков откликнулся на передачу Никиты Калугина и укрепил преимущество сборной России.



? #ЭстонияРоссия на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? «МАТЧ! КЛУБ» pic.twitter.com/ffOFvN3Aek — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 15, 2019

Россияне занимают второе место в таблице группы 5, на 2 очка отставая от Польши. В финальную стадию выйдут победители групп и лучшая из занявших вторые места. Оставшиеся восемь вторых мест разыграют еще четыре места.

Евро-2021 пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня.

Чемпионат Европы

Молодежные команды

Отборочный турнир

Группа 5

Эстония — Россия — 0:5 (0:2)

Голы: Чалов, 26 — с пенальти (0:1). Глушенков, 35 (0:2). Глебов, 65 (0:3). Круговой, 68 (0:4). Калугин, 75 (0:5).

Эстония: Хейн, Мийл, Роосалу, Липп, Ярвелайд, Уста (Вахерна, 27), Поом, Соометс (Ярвисте, 74), Вяля (Каск, 63), Ульянов (Кяос, 63), Валге (Рейнкорт, 74).

Россия: Сафонов, Калугин, Евгеньев, Дивеев, Ломовицкий (Кучаев, 63), Умяров (Глебов, 63), Обляков (Голубев, 79), Глушенков, Сулейманов (Грулев, 74), Круговой, Чалов (Уткин, 74).

Предупреждение: Грулев, 87.

Судья: Неоклеус (Кипр).

15 октября. Пярну. Стадион «Пярну Раннастадион».