Российская молодежка разгромила Эстонию, Чалов сделал дубль

Молодежная сборная России разгромила Эстонию в матче отборочного турнира Евро-2021 — 4:0. Дубль оформил форвард ЦСКА Федор Чалов, один мяч забил его одноклубник Константин Кучаев с эффектного паса пяткой от Ивана Облякова, еще один гол эстонцы забили в свои ворота.

Во втором тайме россияне упустили шанс забить пятый гол — Иван Игнатьев не реализовал пенальти.

Сборная России за тур до конца отборочного турнира лидирует в таблице, на 4 очка опережая Польшу, которая провела на две игры меньше.

На Евро-2021 выйдут победители групп и лучшие пять команд среди занявших вторые места. В последнем туре Россия встретится на выезде с Латвией, игра состоится 13 октября.

Финальный турнир молодежного Евро пройдет с 9 по 26 июня 2021 года в Словении и Венгрии.

Отборочный турнир чемпионата Европы

Молодежные сборные

Россия — Эстония — 4:0 (4:0)

Голы: Виллота, 8 — в свои ворота (1:0). Кучаев, 13 (2:0). Чалов, 20 — с пенальти (3:0). Чалов, 40 (4:0).

Нереализованный пенальти: Игнатьев, 76 (вратарь)

Россия: Сафонов, Маслов, Евгеньев (Татаев, 46), Тикнизян, Голубев, Кучаев (Уткин, 46), Глебов, Грулев, Обляков (Магкеев, 61), Лесовой (Игнатьев, 69), Чалов (Сулейманов, 61).

Эстония: Валлнер, Мийл, Саар, Сеппик, Виллота, Ярвисте, Поом (Ыйгус, 46), Каск (Роосалу, 66), Вяля (Комиссаров, 66), Ульянов (Эйно, 46), Рейнкорт (Мяннилаан, 78).

Предупреждения: Глебов, 66. Роосалу, 76.

Судья: Карвалью (Португалия).

9 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».