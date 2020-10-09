Российская молодежка громит Эстонию: Чалов забил пенальти
Молодежная сборная России забила третий мяч в ворота Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. На 20-й минуте пенальти реализовал Федор Чалов.
? Федор Чалов реализовал 11-метровый удар в ворота команды Эстонии.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
? #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Wx6RrdYKFZ
Первый гол эстонцы забили в свои ворота, во втором Константин Кучаев отличился после паса пяткой от Ивана Облякова.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.