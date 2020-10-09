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Российская молодежка громит Эстонию: Чалов забил пенальти

18:32
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Молодежная сборная России забила третий мяч в ворота Эстонии в матче отборочного турнира Евро-2021. На 20-й минуте пенальти реализовал Федор Чалов.

Первый гол эстонцы забили в свои ворота, во втором Константин Кучаев отличился после паса пяткой от Ивана Облякова.

Россия U21 — Эстония U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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