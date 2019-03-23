Россияне разгромили Шотландию в отборочном турнире Euro U-17

Сборная России разгромила Шотландию в матче отборочного турнира чемпионата Европы для игроков до 17 лет - 3:0. В первой игре россияне победили Польшу (3:2). Также две победы в группе 6 на счету Португалии.

В заключительной встрече Россия и Португалия разыграют первое место, дающее прямую путевку в финальную стадию. Семь лучших вторых мест из восьми также поедут на чемпионат Европы, который пройдет в Ирландии с 3 по 19 мая.

Чемпионат Европы. Игроки до 17 лет

Группа 6

Россия - Шотландия - 3:0 (2:0)

Голы: Конюхов, 24 (1:0). Савинов, 32 (2:0). Шаповалов, 71 (3:0).

Нереализованный пенальти: Щетинин, 66 (вратарь)

Россия: Алексеев, Логачев (Кратков, 75), Котин, Мухин, Конюхов, Воробьев, Губжоков (Голятов, 61), Щетинин, Шамкин (Шмаков, 43), Ознобихин (Шаповалов, 60), Савинов (Аванесян, 69).

Удаления: Диксон, 21. Смит, 63.

Судья: Хямяляйнен (Финляндия).

23 марта. Пэйсли. Стадион "Saint Mirren Park".