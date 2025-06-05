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5 июня 2025, 14:30

Россия — Узбекистан: онлайн-трансляция матча молодежной сборной

Молодежные сборные России и Узбекистана проведут товарищеский матч
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Молодежные сборные России и Узбекистана (U21) проведут товарищеский матч в четверг, 5 июня. Игра пройдет на стадионе «Истиклол» в Фергане (Узбекистан), начало — в 16.00 по московскому времени.

Следить за ходом и результатом игры России и Узбекистана можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В прямом эфире матч показывают каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Трансляция начинается за пять минут до стартового свистка и также доступна на сайте matchtv.ru, онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko в окне федерального телеэфира.

В предыдущий раз молодежные сборные России и Узбекистана играли в сентябре 2023 года. Первый матч завершился со счетом 3:3, второй — 2:0 в пользу российской сборной.

8 июня команды снова сыграют в Фергане (начало — в 17.30 мск).

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Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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