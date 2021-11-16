Россия U21 — Испания U21: стартовые составы команд
18:36
Молодежная сборная России проведет ключевой матч в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года. Россияне на своем поле примут испанцев.
Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Россия: Бориско, Сильянов, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Хлусевич, Марадишвили, Мухин, Умяров, Севикян, Агаларов.
Запасные: Будачев, Кармаев, Черников, Боженов, Пруцев, Иосифов, Игнатов, Сулейманов, Тюкавин.
Испания: Агирресабала, Миранда, Фонтан, Гильямон, Франсес, Туррьентес, Венседор, Сансет, Лобете, Руис, С.Гомес.
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