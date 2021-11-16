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Россия U21 — Испания U21: стартовые составы команд

18:36
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Молодежная сборная России проведет ключевой матч в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года. Россияне на своем поле примут испанцев.

Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Россия: Бориско, Сильянов, Прохин, Кузьмичев, Степанов, Хлусевич, Марадишвили, Мухин, Умяров, Севикян, Агаларов.

Запасные: Будачев, Кармаев, Черников, Боженов, Пруцев, Иосифов, Игнатов, Сулейманов, Тюкавин.

Испания: Агирресабала, Миранда, Фонтан, Гильямон, Франсес, Туррьентес, Венседор, Сансет, Лобете, Руис, С.Гомес.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
16 ноября, 20:00
Испания U21
Судьи
Йохем Камфайс

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Иван Шитик все материалы автора
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