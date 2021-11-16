Во вторник, 16 ноября, молодежная сборная России сыграет против Испании в матче группового турнира квалификации чемпионата Европы-2023. Встреча пройдет в Химках и начнется в 20.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча Россия U21 — Испания U21. Видеотрансляцию можно будет смотреть в прямом эфире здесь. Она начнется в 19.55.

Команда Михаила Галактионова занимает второе место в турнирной таблице группы С с 12 очками после 5 игр. У испанцев 15 баллов и первая строчка.

Ранее, 12 ноября, россияне разгромили Словакию (3:0).