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Россия U21 — Франция U21: французы реализовали второй пенальти

22:23
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Сборная Франции забила второй гол в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против России. Французы в первом тайме во второй раз реализовали пенальти.

Одиннадцатиметровый был назначен за игру рукой в своей штрафной защитником Павлом Масловым.

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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