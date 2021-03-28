Футбол
Молодежный Евро-21
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Россия U21 — Франция U21: французы открыли счет с пенальти

22:16
Теги:

Сборная Франции открыла счет в матче группового этапа молодежного чемпионата Европы. Французы в первом тайме реализовали пенальти.

Автором гола стал нападающий Одсонн Эдуар.

Россия U21 — Франция U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...