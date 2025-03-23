Россия против Колумбии: трансляция матча молодежной сборной

Молодежные сборные России и Колумбии проведут второй матч в марте

Молодежные сборные Колумбии и России встретятся в товарищеском матче воскресенье, 23 марта. Игра пройдет на стадионе «Олимпико Паскаль Герреро» в Кали (Колумбия), стартовый свисток прозвучит в 23.55 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция также будет доступна на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» в окне с федеральным телеэфиром.

С результатом игры Колумбия — Россия можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

23 марта, 23:55. Olimpico Pascual Guerrero (Кали)

Первый матч молодежных сборных Колумбии и России в этом окне состоялся в ночь на субботу, 22 марта. Игра проходила на стадионе «Рауль Миранда» в Юмбо и завершилась победой южноамериканской команды со счетом 1:0.