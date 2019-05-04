Сборная России уступила Исландии в стартовом матче группового турнира чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет. Россияне уступали по ходу встречи 0:3, но Илья Голятов сделал дубль.

Сборная России в группе также встретится с Португалией (7 мая) и Венгрией (10 мая)

Чемпионат Европы

Игроки до 17 лет

Группа C

Исландия - Россия - 3:2 (3:0)

Голы: Савинов, 18 - в свои ворота (1:0). Гисласон, 28 (2:0). Гвюдмундссон, 32 - с пенальти (3:0). Голятов, 64 (3:1). Голятов, 79 (3:2).

Исландия: Хельгасон, Доркелссон, О.Стефанссон, Гисласон, Гудьонсен, Йоханнессон, Йоханнссон (Б.Стефанссон, 80), Балдурссон (Харальдссон, 80), Кьяртанссон, Валгерссон, Эллертссон (Джурич, 52).

Россия: Алексеев, Конюхов, Котин, Мухин, Денисов, Савинов (Аванесян, 63), Щетинин (Шамкин, 46), Губжоков (Муталиев, 70), Кратков (Мельников, 46), Воробьев, Шаповалов (Голятов, 62).

Судья: Эскос (Норвегия).

4 мая. Дублин. Стадион "Whitehall Stadium".