Россия обыграла Швейцарию в отборочном турнире чемпионата Европы U 17 и вышла в элитный раунд

В матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 17 лет сборная России обыграла команду Швейцарии (2:1).

В составе российской команды дубль сделал Артем Соколов. Один из мячей он забил с пенальти.

Россия заняла первое место в десятой группе, набрав шесть очков. Победа над Швейцарией вывела россиян в элитный раунд чемпионата Европы 2020 года.

Чемпионат Европы U17

Группа 10

Швейцария U17 — Россия U17 — 1:2 (1:0)

Голы: Финк, 31 (1:0). Соколов, 53 — с пенальти (1:1). Соколов, 64 (1:2).

Россия U17: Одоевский, Варатынов, Детенышев, Левин, Соколов, Вит.Шитов (Влад.Шитов, 73), Багринцев (Гайворонский, 90+2), Захарян, Лайкин, Николаев, Абдулсаламов.

Предупреждения: Абдулсаламов, 42. Детенышев, 70. Захарян, 90+2. Одоевский, 90+4.

Судья: Ануфриев (Латвия).

30 октября. Буфтя. Стадион «Футбольный центр ФРФ. 2-е поле».