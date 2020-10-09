Россия — Эстония, молодежные сборные: все голы матча
В матче отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная России принимает Эстонию.
Счет был открыт на 8-й минуте. Мяч в свои ворота срезал эстонец Магнус Вилотта.
? Обляков навесил в штрафную, Грулев сбросил в центр вратарской, Виллота неудачно срезал мяч в свои ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
? #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Второй гол на 13-й минуте провел Константин Кучаев с передачи пяткой в исполнении Ивана Облякова после смещения с левого фланга Даниила Лесового.
? Мощный удар Константина Кучаева и его первый гол в этом отборочном цикле.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
? #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/mkGjynSa3t
На 20-й минуте Федор Чалов реализовал пенальти.
? Федор Чалов реализовал 11-метровый удар в ворота команды Эстонии.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
? #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/Wx6RrdYKFZ
Через 20 минут форвард ЦСКА оформил дубль.
? Наир Тикнизян прострелил в штрафную, Федор Чалов в касание отправил мяч в сетку ворот.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 9, 2020
? #РоссияЭстония на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!» pic.twitter.com/YxBM8VBHM1
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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