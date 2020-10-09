Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Молодежные сборные

Россия — Эстония, молодежные сборные: все голы матча

18:45
Молодежная сборная России празднует гол в ворота Эстонии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Молодежная сборная России празднует гол в ворота Эстонии. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

В матче отборочного турнира Евро-2021 молодежная сборная России принимает Эстонию.

Счет был открыт на 8-й минуте. Мяч в свои ворота срезал эстонец Магнус Вилотта.

Второй гол на 13-й минуте провел Константин Кучаев с передачи пяткой в исполнении Ивана Облякова после смещения с левого фланга Даниила Лесового.

На 20-й минуте Федор Чалов реализовал пенальти.

Через 20 минут форвард ЦСКА оформил дубль.

Россия U21 — Эстония U21

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир