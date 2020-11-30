Ролан Гусев оценил перспективы сына Бобра в юношеской сборной

Главный тренер юношеской сборной России для игроков 2006 года рождения Ролан Гусев оценил перспективы игрока команды Ивана Бобра. Сын бывшего футболиста «Крыльев Советов» и национальной сборной Антона Бобра в двух играх под руководством Гусева забил шесть мячей.

— Парень, конечно, перспективный, но мы должны понимать, что в таком возрасте рано говорить о ребятах как о сформировавшихся футболистах, — цитирует официальный сайт РФС Гусева. — Их путь только начинается. Но через работу на поле они могут создать себе большое будущее.

Конечно, у Ивана есть футбольные качества, которые устраивают меня как тренера сборной. Но, разумеется, есть и над чем работать, что улучшать. Повторюсь, я остался доволен отношением всех ребят, впереди предстоит большая работа.

— Вы же должны хорошо знать отца Ивана — Антона Бобра, рекордсмена «Крыльев Советов» по матчам в высшем дивизионе, который с недавних пор входит в тренерский штаб юношеской сборной России 2005 года рождения.

— Да, нас с Антоном вместе вызывали в сборную, мы много играли друг против друга на клубном уровне. Конечно, мы не раз пересекались, хорошо знакомы. Правда, о том, что Антон теперь, как и я, работает с одной из юношеских сборных, узнал на сборе как раз от его сына.