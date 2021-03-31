Ринат Билялетдинов разочарован игрой молодежной сборной России в матче с Данией

Бывший тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился впечатлениями от матча молодежной сборной России против команды Дании (0:3) на чемпионате Европы. Он оценил выступление команды на турнире.

«Если говорить мягко: старались, но того, что задумали, добиться не смогли, — цитирует Билялетдинова «Газета.Ru» 31 марта. — Если же конкретно, то разочаровали. Мы сами поем дифирамбы футболистам, заваливаем их хвалебными отзывами. И так из года в год.

Конечно, ничего плохого в этом нет. Да, тем самым мы поддерживаем игроков, мотивируем их двигаться вверх, но иногда этого чересчур много, чувство реальности утрачивается. Все говорили о том, что эта команда — едва ли не лучшая за многие годы. Но против серьезных сборных ничего сделать не смогли».

Сборная России не смогла выйти из группы, заняв третье место с тремя очками в активе.