РФС продлил контракт с тренером молодежной сборной Галактионовым

РФС на официальном сайте объявил о продлении контракта со старшим тренером молодежной сборной России Михаилом Галактионовым. Новый контракт вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до конца 2022-го.

Молодежка под руководством Галактионова вышла в финальную стадию Евро-2021, который пройдет в конце марта в Венгрии.

Галактионов работает со сборными разных возрастов с 2014 года. На Евро-2015 он привел команду 1998 года рождения к бронзовым медалям, в том же году довел юношескую сборную до 17 лет до 1/8 финала ЧМ в Чили. В 2017 году Россия под руководством Галактионова выиграла Мемориал Гранаткина.