РФС предложил УЕФА провести матчи молодежного Евро в России
Российский футбольный союз (РФС) сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, сообщает пресс-служба РФС.
Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» вместимостью 35 тысяч зрителей и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.
Жеребьевка группового этапа молодежного Евро пройдет 10 декабря 2020 года. Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.
Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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