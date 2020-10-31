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РФС предложил УЕФА провести матчи молодежного Евро в России

11:24
Футболисты молодежной сборной России празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты молодежной сборной России празднуют забитый мяч. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский футбольный союз (РФС) сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, сообщает пресс-служба РФС.

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» вместимостью 35 тысяч зрителей и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.

Жеребьевка группового этапа молодежного Евро пройдет 10 декабря 2020 года. Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5.

Дополнительная информация:

https://t.me/rfsruofficial/280

Молодежные сборные: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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