РФС предложил УЕФА провести матчи молодежного Евро в России

Российский футбольный союз (РФС) сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии чемпионата Европы среди молодежных сборных команд 2021 года в случае попадания молодежной сборной России в данную группу, сообщает пресс-служба РФС.

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» вместимостью 35 тысяч зрителей и «Краснодар-2», который находится на завершающей стадии строительства и рассчитан на 7 тысяч зрителей.

Жеребьевка группового этапа молодежного Евро пройдет 10 декабря 2020 года. Групповой этап финальной стадии турнира должен пройти с 24 по 31 марта. Стадия плей-офф — с 31 мая по 6 июня. Матчи групп A, B и C, а также плей-офф турнира примут Венгрия и Словения.

Молодежная сборная России под руководством Михаила Галактионова обеспечила себе участие в турнире, заняв первое место в отборочной группе 5.