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Раков и Смелов из-за травм не сыграют за молодежную сборную России с Узбекистаном

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков и полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов покинули тренировочный сбор молодежной сборной России, сообщается на сайте РФС.

У обоих игроков на медосмотре были обнаружены повреждения.

На июньском тренировочном сборе молодежная национальная команда дважды сыграет со сверстниками из Узбекистана. Обе игры пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол» 5 и 8 июня.

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АРХИВ

Источник: РФС
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Вадим Раков
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
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