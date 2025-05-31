Раков и Смелов из-за травм не сыграют за молодежную сборную России с Узбекистаном

Нападающий «Локомотива» Вадим Раков и полузащитник московского «Динамо» Егор Смелов покинули тренировочный сбор молодежной сборной России, сообщается на сайте РФС.

У обоих игроков на медосмотре были обнаружены повреждения.

На июньском тренировочном сборе молодежная национальная команда дважды сыграет со сверстниками из Узбекистана. Обе игры пройдут в Фергане на стадионе «Истиклол» 5 и 8 июня.

Получи скидку 500 рублей на заказ на Яндекс Маркете по промокоду WOW500. Действует на пользователей без заказа 180+ дней и новичков