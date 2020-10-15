Примет ли Россия молодежный чемпионат Европы?

Российский футбольный союз рассматривает возможность подачи заявки на прием части матчей группового турнира чемпионата Европы-2021 среди молодежных команд, сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Как известно, особенность этого соревнования заключается в том, что в его рамках состоятся два разных турнира, каждый из которых потребует отдельной подготовки.

Первый, куда уже вышла сборная России, пройдет с 24 по 31 марта в Венгрии и Словении. В нем сыграют команды-хозяйки (венгры — в группе А, словенцы — в группе В), а также девять победителей отборочных групп и еще пять лучших из тех сборных, которые займут вторые места. Эти 16 финалистов разобьют на четыре группы на жеребьевке в конце ноября. Игры в группе С тоже пройдут в Венгрии, а матчи в группе D, возможно, примет третья страна или Словения.

Вторая часть Евро-2021 состоится с 31 мая по 6 июня. В плей-офф выйдут четыре победителя групп и четыре вторые команды. Четвертьфиналы и полуфиналы снова примут венгры и словенцы, а финал сыграют в Любляне, куда его перенесли из венгерского Секешфехервара.

Россия вполне может стать третьей хозяйкой турнира и принять матчи группы D. От принимающей стороны требуется подтверждение приема четырех команд (включая сборную этой страны), проведения шести матчей в группе 25, 28 и 31 марта на двух стадионах. Одна из арен должна быть как минимум третьей категории, другая — второй.

В идеале оба стадиона должны находиться в одном городе или на расстоянии не больше 150 километров друг от друга (либо на расстоянии, которое на автобусе можно преодолеть за 90 минут). 4-звездочные гостиницы должны располагаться на расстоянии не более часа от обеих арен. Дорога до тренировочных полей (по одному для каждой сборной) должна занимать не более 20 минут на автобусе.

УЕФА предложил всем заинтересованным федерациям подтвердить свои намерения к 18.00 30 октября по московскому времени. Чтобы заранее провести предварительные переговоры и определить круг претендентов. (Александр Бобров)