Полузащитник «Спартака» Зорин пропустит сбор молодежной команды России

Полузащитник «Спартака» Даниил Зорин покинул расположение молодежной сборной России, сообщает пресс-служба молодежной национальной команды.

Отмечается, что 21-летний игрок прошел медицинский осмотр в Новогорске, по итогам которого у него было выявлено повреждение ахилла.

В этом сезоне Зорин провел за «Спартак» шесть матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

Молодежная сборная России примет участие в международном турнире в киргизском Манасе, который стартует 12 ноября. На нем также сыграют национальные команды U-23 из Киргизии, Ирана и Бахрейна.