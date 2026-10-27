Полузащитник сборной U-15 Храбрый — о ЧМ: «Каждый матч — непростой»

Полузащитник юношеской сборной России U-15 Илья Храбрый в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матчей группового этапа чемпионата мира и фестиваля ФИФА.

Команда под руководством Дениса Первушина одержала победу во всех пяти матчах предварительного этапа.

«Групповой этап мы провели хорошо. Выиграли все матчи и забили много голов. Со стороны может показаться, что все было легко, но на самом деле каждый матч был непростым. Да, с Суданом, Сьерра-Леоне, Джибути и Афганистаном счет был крупный. Но и там приходилось держать концентрацию, выполнять установку тренера и не давать сопернику поверить в себя. Мы старались забить как можно больше в этих играх, и у нас это получилось.

Игра с Турцией была принципиальной, потому что она решала, где мы продолжим свое выступление на турнире. Но мы справились. Вышли всей команды с хорошим настроем на игру, и победили, хотя было нелегко. И вышли из группы с первого места», — сказал Храбрый «СЭ».

Турнир завершится 31 октября. Матчи проходят в формате «8 на 8» с двумя таймами по 20 минут.

Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, на котором сборная России выступает с государственным флагом и гимном.