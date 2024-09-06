Полузащитник молодежной сборной России Колтаков о победе над Вьетнамом: «Игру команды оценю очень хорошо»

Полузащитник сборной России U-21 Алексей Колтаков в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу национальной команды в товарищеском матче над сверстниками из Вьетнама (3:0).

— Игру команды оценю очень хорошо, выиграли 3:0. Как оцениваю себя? Были ошибки, мог второю голевую передачу отдать, но не получилось, мяч задробил. Можно намного лучше.

— Ожидал, что Вьетнам такой боевитый соперник?

— Ожидал. Все сборные сильные и боевитые. Духа и у них вагон. Мы это ожидали, разбирали соперника.

— Сильно изменился состав сборной. Как тебе эти изменения?

— У нас есть время для того, чтобы сыграться. У нас отличный коллектив, ребята все хорошие. Пару дней и мы сыгрались, — сказал Колтаков «СЭ».

Сборные проведут еще один товарищеский матч в понедельник, 9 сентября. Начало — в 13.00 по московскому времени.