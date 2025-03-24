Козлов о матче против Колумбии: «Я получил хороший опыт. Игра на международном уровне — другая»

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Данила Козлов в комментарии для «СЭ» рассказал об атмосфере на Олимпийском стадионе в Кали.

В воскресенье, 23 марта, команда России U-21 сыграла вничью со сборной Колумбии U-20 (2:2).

— С каким стадионом в России можешь сравнить атмосферу?

— Думаю, с Калининградом. Но мне кажется, в России болеют не так, чуть потише. Хотя может быть, дело в том, что играли сборные.

— Несмотря на долгий перелет, кайфанул?

— Я получил хороший опыт. За этим я и ехал. Дорога тяжелая. Но думаю, в будущем это поможет. Игра на международном уровне — другая.

— Главный тренер сказал, что генетически колумбийцы — «лоси», а мы берем головой. Тоже так думаешь?

— Правда, что они — «лоси». Но у них тоже были классные комбинационные моменты. Мне не показалось, что мы сильно уступали в борьбе. Они покрупнее, но борьба была равная. А комбинационно мы были посильнее. Но и у них не только физика, но и футбольное мастерство.

— «Краснодар» лидирует в чемпионате. Ты чувствуешь, что команда готова к чемпионству?

— У нас сейчас есть все шансы на чемпионство. Такие мысли, конечно, у всех присутствуют. Но смотреть на таблицу будем в мае. Надеюсь, что мы все-таки станем чемпионами.

— Кто твой ментор в «Краснодаре»?

— Если выбирать одного, то, наверное, Федя Смолов очень помогает. Он помогает в футбольном плане, в тренировках. Много комментирует, много подсказывает. Иногда с «пихачем», но уже многому у него научился. Уверен, что еще научусь.

— Когда Аршавин подсказывал, ты ему говорил, что он сам «телега». Как подкалываешь Смолова, когда он тебе пихает?

— Аршавин в интернет постоянно говорил. А Федя лично. Лично я ему ничего не отвечу (смеется).