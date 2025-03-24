Футбол
Молодежные сборные
Новости
ЧЕ U-21 ЧМ U-20 ЧЕ U-19 ЧЕ U-17 Статьи
Фото
Все материалы
ЧМ U-17
Уведомления
Главная
Футбол
Молодежные сборные

24 марта, 10:39

Козлов о матче против Колумбии: «Я получил хороший опыт. Игра на международном уровне — другая»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Данила Козлов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Краснодара» и молодежной сборной России Данила Козлов в комментарии для «СЭ» рассказал об атмосфере на Олимпийском стадионе в Кали.

В воскресенье, 23 марта, команда России U-21 сыграла вничью со сборной Колумбии U-20 (2:2).

— С каким стадионом в России можешь сравнить атмосферу?

— Думаю, с Калининградом. Но мне кажется, в России болеют не так, чуть потише. Хотя может быть, дело в том, что играли сборные.

— Несмотря на долгий перелет, кайфанул?

— Я получил хороший опыт. За этим я и ехал. Дорога тяжелая. Но думаю, в будущем это поможет. Игра на международном уровне — другая.

— Главный тренер сказал, что генетически колумбийцы — «лоси», а мы берем головой. Тоже так думаешь?

— Правда, что они — «лоси». Но у них тоже были классные комбинационные моменты. Мне не показалось, что мы сильно уступали в борьбе. Они покрупнее, но борьба была равная. А комбинационно мы были посильнее. Но и у них не только физика, но и футбольное мастерство.

— «Краснодар» лидирует в чемпионате. Ты чувствуешь, что команда готова к чемпионству?

— У нас сейчас есть все шансы на чемпионство. Такие мысли, конечно, у всех присутствуют. Но смотреть на таблицу будем в мае. Надеюсь, что мы все-таки станем чемпионами.

— Кто твой ментор в «Краснодаре»?

— Если выбирать одного, то, наверное, Федя Смолов очень помогает. Он помогает в футбольном плане, в тренировках. Много комментирует, много подсказывает. Иногда с «пихачем», но уже многому у него научился. Уверен, что еще научусь.

— Когда Аршавин подсказывал, ты ему говорил, что он сам «телега». Как подкалываешь Смолова, когда он тебе пихает?

— Аршавин в интернет постоянно говорил. А Федя лично. Лично я ему ничего не отвечу (смеется).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Данила Козлов (ФК Краснодар)
Футбол
Молодежная сборная России по футболу
Сборная Колумбии по футболу
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница стали родителями
В конце декабря часть пенсионеров получит январскую пенсию на 7,6% выше
Al Jazeera сообщил о влиянии давления США на остановку конфликта в Газе
Голдобина освистали, «армейцев» прибили за 51 секунду, а Ларионов в шоке от удалений. Что произошло в матче «Спартак» - СКА
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Эксперт сообщила о необходимости приема витамина D
Популярное видео
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Ed71

    — Аршавин в интернет постоянно говорил. А Федя лично. Лично я ему ничего не отвечу (смеется). ================ Так Аршавин и лично говорил, помню его интервью. Вопрос лишь в твоей восприимчивости к «наущениям», пусть и в резковатой форме. Будет жаль, если после стольких авансов от того же Аршавина не удастся вырасти до уровня игрока сборной.

    24.03.2025

  • Леший

    Современная спортивная журналистика, однако. Готовиться к интервью - не царское занятие.

    24.03.2025

  • Александр Коваль

    -"Несмотря на долгий перелет, кайфанул?" Вот зачем он этот вопрос задал? Ну вот руки чешутся, что нибудь написать..

    24.03.2025

    • Данила Козлов поделился эмоциями после ничьей с Колумбией

    Шабаров — о ничьей с Колумбией: «Не до конца получилось реализовать свои задумки, соперник мешал»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости